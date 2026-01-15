Крещенские купания: медики предупредили о последствиях

«Если доктор вам запретил или вы по своим ощущениям и состоянию здоровья боитесь рисковать, то можно этот обряд провести и дома, в том числе», — сказал он на пресс-конференции в четверг.
Причем, отметил медик, совсем не обязательно обливаться ледяной водой — достаточно просто холодной. Однако и в том, и в другом случае такая процедура будет безопасной только для здоровых людей с соответствующей подготовкой, подчеркнул Юдаков.
«Людям, имеющим какие-то хронические заболевания, в особенности сердечно-сосудистые, заболевания нервной, эндокринной системы, стоит очень хорошо подумать», — предупредил специалист.
Им лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, который наверняка предложит отказаться от этого ритуала, добавил он.
Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. В этот праздник существует традиция освящать водоемы, а по народной традиции люди троекратно погружаются в вырубленную в виде креста прорубь — иордань.