Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крещенские купания: медики предупредили о последствиях

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Традиционное окунание в прорубь и обливание ледяной водой на Крещение Господне могут иметь печальные последствия для людей с хроническими заболеваниями и не имеющих соответствующей подготовки, предупредил заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи Евгений Юдаков.

Источник: Sputnik.by

«Если доктор вам запретил или вы по своим ощущениям и состоянию здоровья боитесь рисковать, то можно этот обряд провести и дома, в том числе», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Причем, отметил медик, совсем не обязательно обливаться ледяной водой — достаточно просто холодной. Однако и в том, и в другом случае такая процедура будет безопасной только для здоровых людей с соответствующей подготовкой, подчеркнул Юдаков.

«Людям, имеющим какие-то хронические заболевания, в особенности сердечно-сосудистые, заболевания нервной, эндокринной системы, стоит очень хорошо подумать», — предупредил специалист.

Им лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, который наверняка предложит отказаться от этого ритуала, добавил он.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. В этот праздник существует традиция освящать водоемы, а по народной традиции люди троекратно погружаются в вырубленную в виде креста прорубь — иордань.