Глава Кузбасса: рассматривается несколько версий происшедшего в роддоме

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Специалисты комиссии, которую возглавляет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, рассматривает несколько версий произошедшего в роддоме Новокузнецка, где погибли новорожденные дети. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Эксперты изучают документы, общаются с персоналом. Рассматриваются несколько версий», — написал он по итогам встречи с Самойловой.

По его словам, окончательные выводы делать рано. «Ждем окончательных результатов», — добавил губернатор.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме № 1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).