Глава Кузбасса: рассматривается несколько версий происшедшего в роддоме

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме № 1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).