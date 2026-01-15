На Украине сотрудники военкомата помогали уклонистам бежать за границу

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.