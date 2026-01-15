Пятеро мужчин решились на хищение нефтепродуктов в Башкирии: большинство отделалось «условками»

В Бижбулякском районе Башкирии вынесли приговор пятерым местным жителям, их признали виновными в покушении на крупное хищение нефтепродуктов. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, в октябре-ноябре 2024 года один из подсудимых обнаружил на нефтепроводе несанкционированную врезку. Чтобы собрать нефтесодержащую жидкость он привлек четырех знакомых. Сообщники подыскали транспорт, рукав высокого давления и специальный инструмент для земляных работ и перекрытия трубы.
В течение нескольких дней группа проводила подготовительные работы, укладывая оборудование для откачки нефти к месту незаконной врезки в промысловый нефтепровод. Однако благодаря сотрудникам правоохранительных органов осуществить задуманное у них не вышло.
Бижбулякский межрайонный суд назначил троим фигурантам условное лишения свободы сроком от 3 до 4 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3,5 лет. Также им назначили штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Четвертому участнику, ранее судимому, назначили 2 года 10 месяцев в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.