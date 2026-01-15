Пятеро мужчин решились на хищение нефтепродуктов в Башкирии: большинство отделалось «условками»

Бижбулякский межрайонный суд назначил троим фигурантам условное лишения свободы сроком от 3 до 4 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3,5 лет. Также им назначили штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Четвертому участнику, ранее судимому, назначили 2 года 10 месяцев в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.