На зимней трассе в Ростовской области сломался рейсовый автобус с пассажирами

Остановку из-за неисправности сделал автобус «Брянск — Донецк — Симферополь». Когда об этом стало известно, на место происшествия быстро прибыл инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Николай Котырев. Он обеспечил безопасность на месте происшествия и помог водителю с ремонтом.