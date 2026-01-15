На зимней трассе в Ростовской области сломался рейсовый автобус с пассажирами

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли 29 пассажирам рейсового автобуса, сломавшегося в пути. Детали рассказали в пресс-службе ведомства.
Остановку из-за неисправности сделал автобус «Брянск — Донецк — Симферополь». Когда об этом стало известно, на место происшествия быстро прибыл инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Николай Котырев. Он обеспечил безопасность на месте происшествия и помог водителю с ремонтом.
Параллельно отделение Госавтоинспекции организовало горячее питание, людям привезли чай и бутерброды. Также всех пересадили в резервный автобус, который продолжил маршрут. В итоге пассажиры не пострадали на зимней дороге.
