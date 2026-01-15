Ричмонд
Лукашенко решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко

Лукашенко сказал, что будет с экс-министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с экс-министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, белорусский президент 15 января назначил замглаву КГК Андрея Лобовича министром труда и соцзащиты.

Также стало известно, что будет с Наталией Павлюченко, которая до настоящего времени возглавляла Минтруда.

Об этом глава Беларуси сказал, назначая нового министра. Так, Александр Лукашенко спросил у главы Администрации президента Дмитрия Крутого о дальнейшей работе Павлюченко. На что услышал ответ, что кандидатура экс-министра труда и соцзащиты предложена в парламент для работы главой комиссии по социальным вопросам.

— Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте? — уточнил президент Беларуси.

— Конечно, конечно, — ответил Крутой.

В этот же день белорусский президент своим указом назначил Наталию Павлюченко членом Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.

Также 15 января в кадровый день белорусский лидер предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях и сказал: «Разберемся со всеми».

Еще глава Беларуси сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении. Также белорусский лидер 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

