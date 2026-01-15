Лукашенко решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко

Об этом глава Беларуси сказал, назначая нового министра. Так, Александр Лукашенко спросил у главы Администрации президента Дмитрия Крутого о дальнейшей работе Павлюченко. На что услышал ответ, что кандидатура экс-министра труда и соцзащиты предложена в парламент для работы главой комиссии по социальным вопросам.