«Летающую тарелку» в Краснодаре готовят к новой жизни после реставрации

По его словам, после завершения работ здание планируют задействовать в качестве образовательного и культурного пространства. Здесь предполагается проведение лекций, встреч и мероприятий, посвященных архитектуре, футуризму и истории появления подобных проектов. Рач Шамян отметил, что команда стремится раскрыть идеи и смыслы, заложенные архитекторами, и объяснить, почему такие сооружения сохраняют актуальность спустя десятилетия.