Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Летающую тарелку» в Краснодаре готовят к новой жизни после реставрации

Реставрация «летающей тарелки» в Краснодаре выходит на новый этап.

Источник: телеканал "Краснодар"

В Краснодаре продолжаются работы по восстановлению футуристического здания, известного как «летающая тарелка», расположенного в Фестивальном микрорайоне. О планах по дальнейшему развитию объекта рассказал ресторатор Рач Шамян — основатель гастрономической экосистемы «Провинциалы», которая курирует процесс реставрации.

По его словам, после завершения работ здание планируют задействовать в качестве образовательного и культурного пространства. Здесь предполагается проведение лекций, встреч и мероприятий, посвященных архитектуре, футуризму и истории появления подобных проектов. Рач Шамян отметил, что команда стремится раскрыть идеи и смыслы, заложенные архитекторами, и объяснить, почему такие сооружения сохраняют актуальность спустя десятилетия.

«Рассказать, показать людям, как это все создавалось. Какая энергия, какое движение, какие смыслы двигали людьми в ту эпоху», — рассказал он телеканалу «Kрacнoдap».

Ресторатор добавил, что проект пока находится на этапе формирования, а окончательная концепция использования здания еще разрабатывается. Наряду с образовательной составляющей рассматриваются современные форматы работы с посетителями, включая сувенирные решения и дополнительные элементы взаимодействия.