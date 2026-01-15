«Летающую тарелку» в Краснодаре готовят к новой жизни после реставрации

В Краснодаре продолжаются работы по восстановлению футуристического здания, известного как «летающая тарелка», расположенного в Фестивальном микрорайоне. О планах по дальнейшему развитию объекта рассказал ресторатор Рач Шамян — основатель гастрономической экосистемы «Провинциалы», которая курирует процесс реставрации.
По его словам, после завершения работ здание планируют задействовать в качестве образовательного и культурного пространства. Здесь предполагается проведение лекций, встреч и мероприятий, посвященных архитектуре, футуризму и истории появления подобных проектов. Рач Шамян отметил, что команда стремится раскрыть идеи и смыслы, заложенные архитекторами, и объяснить, почему такие сооружения сохраняют актуальность спустя десятилетия.
«Рассказать, показать людям, как это все создавалось. Какая энергия, какое движение, какие смыслы двигали людьми в ту эпоху», — рассказал он телеканалу «Kрacнoдap».
Ресторатор добавил, что проект пока находится на этапе формирования, а окончательная концепция использования здания еще разрабатывается. Наряду с образовательной составляющей рассматриваются современные форматы работы с посетителями, включая сувенирные решения и дополнительные элементы взаимодействия.