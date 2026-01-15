Эксперт объяснила, какие растения могут убрать из Красной книги Крыма

Из Красной книги Крыма могут исключить виды животных или растений, численность которых восстановлена до безопасного уровня. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ имени В. И. Вернадского, председатель КРО Российской экологической академии Татьяна Бобра.
«Если численность достигает определенного предела, это говорит о том, что проживание и возобновляемость этого вида будет нормальной», — рассказала ученый.
В качестве примера эксперт привела крымскую сосну. Ранее она была редким деревом. Теперь же это растение больше не входит в Красную книгу Крыма. Однако сосна все еще остается под охраной на федеральном уровне.
«То есть именно для этого вида сработали исключительно факторы регионального значения», — добавила Бобра.