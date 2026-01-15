Ричмонд
Депутат Свинцов призвал правительство полностью заблокировать WhatsApp

Депутат Свинцов призвал кабмин полностью заблокировать WhatsApp в РФ за полгода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительству РФ следует полностью заблокировать WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в ближайшие полгода, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я считаю, что правительство должно принять правильное решение — в ближайшие полгода полностью заблокировать этот вражеский инструмент влияния (WhatsApp* — ред.)», — сказал Свинцов.

Парламентарий отметил, что в условиях предвыборной кампании попытки создания цветных революций со стороны врагов России должны «пресекаться на корню». Свинцов подчеркнул, что корпорация Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, ведет информационную войну с РФ.

«Все мы, как граждане Российской Федерации, должны понимать, что любая лазейка для наших врагов — это риск для каждого из нас. Поэтому подумайте о своей безопасности, о безопасности своих детей, своих родителей, и вам все станет понятно. Мы должны сплотиться и дать жесткий, максимально жесточайший отпор нашим врагам», — добавил он.

Депутат также порекомендовал быстрее переходить на национальную платформу Мах. По его словам, это удобно, комфортно и безопасно.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.