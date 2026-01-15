Кошмар на рынке недвижимости в Кишиневе: Продажи квартир обвалились, а цены рекордно выросли

Несмотря на затишье, Кишинев остается главным направлением для инвестиций, в том числе со стороны диаспоры. На 2026 год эксперты прогнозируют умеренный сценарий без резких скачков или падений. Ожидается, что цены стабилизируются с возможной корректировкой на уровень инфляции в 5−7%. Таким образом, к концу года стоимость жилья может вырасти до 1800 евро за квадратный метр.