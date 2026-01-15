Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошмар на рынке недвижимости в Кишиневе: Продажи квартир обвалились, а цены рекордно выросли

Средняя стоимость квадратного метра достигла исторического максимума — 1720 евро.

Источник: Комсомольская правда

Рынок недвижимости столицы завершил 2025 год на рекордной отметке, однако сейчас вошел в фазу стагнации. Средняя стоимость квадратного метра достигла исторического максимума в 1720 евро, что на 60,7% больше, чем два года назад. Об этом говорится в анализе эксперта компании Acces Imobil Виктора Черноморченко.

Стремительный рост цен — с 1070 евро в 2023 году до нынешних показателей — привел к резкому снижению количества сделок. По оценкам специалистов, в 2025 году число транзакций сократилось примерно на 50%. Во второй половине года рынок замер: продавцы удерживают высокие ценники, которые уже не соответствуют реальной покупательной способности населения.

«Правильно расположенные и адекватно оцененные квартиры продолжают быстро продаваться, в среднем за 1−2 месяца. Спрос есть, но покупатели больше не соглашаются на любую цену», — подчеркивает Виктор Черноморченко.

Несмотря на затишье, Кишинев остается главным направлением для инвестиций, в том числе со стороны диаспоры. На 2026 год эксперты прогнозируют умеренный сценарий без резких скачков или падений. Ожидается, что цены стабилизируются с возможной корректировкой на уровень инфляции в 5−7%. Таким образом, к концу года стоимость жилья может вырасти до 1800 евро за квадратный метр.

«Устойчивый спрос, ограниченное предложение нового жилья и роль Кишинева как главного экономического центра страны резко снижают риск обвала цен», — объясняет эксперт.

В сложившихся условиях продавцам придется устанавливать реалистичные цены, а покупатели станут более избирательными, все чаще прибегая к ипотечному кредитованию.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.

Новые правила могут вступить в силу с 1 июля этого года (далее…).

Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы по этому вопросу был проведён референдум (далее…).

«Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.

История с тараканами, прописавшимися в общежитии политеха, превратилась чуть ли не в политический вопрос с подрывом репутации ректора вуза (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше