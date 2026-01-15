Кошмар на рынке недвижимости в Кишиневе: Продажи квартир обвалились, а цены рекордно выросли

Рынок недвижимости столицы завершил 2025 год на рекордной отметке, однако сейчас вошел в фазу стагнации. Средняя стоимость квадратного метра достигла исторического максимума в 1720 евро, что на 60,7% больше, чем два года назад. Об этом говорится в анализе эксперта компании Acces Imobil Виктора Черноморченко.
Стремительный рост цен — с 1070 евро в 2023 году до нынешних показателей — привел к резкому снижению количества сделок. По оценкам специалистов, в 2025 году число транзакций сократилось примерно на 50%. Во второй половине года рынок замер: продавцы удерживают высокие ценники, которые уже не соответствуют реальной покупательной способности населения.
«Правильно расположенные и адекватно оцененные квартиры продолжают быстро продаваться, в среднем за 1−2 месяца. Спрос есть, но покупатели больше не соглашаются на любую цену», — подчеркивает Виктор Черноморченко.
Несмотря на затишье, Кишинев остается главным направлением для инвестиций, в том числе со стороны диаспоры. На 2026 год эксперты прогнозируют умеренный сценарий без резких скачков или падений. Ожидается, что цены стабилизируются с возможной корректировкой на уровень инфляции в 5−7%. Таким образом, к концу года стоимость жилья может вырасти до 1800 евро за квадратный метр.
«Устойчивый спрос, ограниченное предложение нового жилья и роль Кишинева как главного экономического центра страны резко снижают риск обвала цен», — объясняет эксперт.
В сложившихся условиях продавцам придется устанавливать реалистичные цены, а покупатели станут более избирательными, все чаще прибегая к ипотечному кредитованию.
