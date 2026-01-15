В двух районах Ростова временно отключили холодную воду

15 января в двух районах Ростова-на-Дону произошло отключение воды из-за коммунальных порывов. Об этом сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
Сначала ремонт потребовался на улице Казахской в Первомайском районе. Подача холодной воды была временно приостановлена в границах: Казахская, 85/1−147, Раздорская, Цветочная, переулок Мариупольский.
В этом случае восстановить подключение должны были до 15 часов. Есть ли вода в домах к этому моменту, неизвестно.
Второй порыв произошел на бульваре Комарова в Ворошиловском районе. В итоге без холодного водоснабжения остались дома в границах: Комарова, Волкова, Космонавтов.
Восстановить подачу воды в Ворошиловском районе обещают до 18 часов 15 января.
