Власти лезут в карман граждан: в Молдове хотят ввести НДС в 20% на онлайн-покупки

«У нас действует налог с 150 евро и выше. Если речь идет о подакцизных товарах, если товары поступают от физических лиц, существуют условия, при которых фактически необходимо проходить таможенные процедуры. Все, что не превышает 150 евро и не подпадает под эти критерии, проходит без них. Проблема не ощущалась многие годы, но в последнее время, как мы все понимаем, мы дошли до уровня 10 тысяч посылок в день», — пояснил министр финансов Андриан Гаврилицэ.