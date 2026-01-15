Власти лезут в карман граждан: в Молдове хотят ввести НДС в 20% на онлайн-покупки

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. С 1 июля 2026 года в Молдове все международные посылки хотят обложить 20% НДС вне зависимости от суммы покупки.
Министр финансов Андриан Гаврилицэ рассказал о новых правилах для онлайн-покупок из-за рубежа.
По его словам, посылки стоимостью до 150 евро могут быть обложены НДС и фиксированным сбором в размере не менее 20 леев, чтобы обеспечить фискальную справедливость и снизить недобросовестную конкуренцию по отношению к местным торговцам.
«У нас действует налог с 150 евро и выше. Если речь идет о подакцизных товарах, если товары поступают от физических лиц, существуют условия, при которых фактически необходимо проходить таможенные процедуры. Все, что не превышает 150 евро и не подпадает под эти критерии, проходит без них. Проблема не ощущалась многие годы, но в последнее время, как мы все понимаем, мы дошли до уровня 10 тысяч посылок в день», — пояснил министр финансов Андриан Гаврилицэ.
Он пояснил, что налоговая система построена так, что значительная часть доходов формируется за счет НДС как налога на потребление. По словам Гаврилицэ, рост потребления несет серьезные проблемы: большая часть потребления перемещается из легального режима в освобожденный от налогов, что создает давление и недобросовестную конкуренцию для всех, кто импортирует легально, платит налоги, содержит магазины, сотрудников и выплачивает зарплаты.
Министр уточнил, что цель не заключается в ограничении доступа к этим платформам, а в обеспечении большей справедливости.
«Если общее правило состоит в том, что за потребление в этой стране уплачивается НДС в размере 20%, то это должно быть правилом для всех и каждого. Мы не действуем в спешке, потому что не хотим сегодня создавать дискомфорт для граждан», — отметил Гаврилицэ.
По словам чиновника, сбор, скорее всего, составит 20 леев и будет перечисляться напрямую в государственный бюджет: уже идет коммуникация с крупными платформами, чтобы этот НДС входил уже в цену покупки товара.
«Считаем, что в течение нескольких месяцев, но не позднее 1 июля, как можно больше платформ уже будут зарегистрированы в системе, чтобы удерживать эти средства в момент оплаты, перечислять их напрямую в бюджет, а у гражданина не будет никаких других забот», — добавил министр.
Статистические данные показывают, что в Республике Молдова онлайн-торговля в прошлом году выросла на 44% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году было осуществлено более 12 миллионов доставок из интернет-магазинов, из которых 9,7 миллиона — международные.
В настоящее время национальное законодательство предусматривает, что товары, заказанные из-за рубежа на сумму менее 150 евро, освобождены от уплаты НДС и других таможенных сборов.