Лукашенко хочет собрать самых толковых технарей Беларуси в спеццентре

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что планирует собрать наиболее толковых технарей в специальном образовательном центре, сообщила пресс-служба Беларуси.
Так, белорусский лидер сообщил, что в Беларуси планируют создать образовательный центр, где будут собраны лучшие студенты по техническим направлениям. Об этом было сказано во время назначения Андрея Парфиевича ректором Брестского государственного технического университета.
Лукашенко сказал, что хотят создать образовательный центр или университет, куда будут собраны «самые толковые ребята по перспективным направлениям».
— Может, их тысяча будет со временем, когда полностью будет укомплектован. По 20−30 человек мы будем набирать в год, — поделился он планами.
При этом Александр Лукашенко сказал, что уже есть подобный опыт поисков толковых технарей в Беларуси. И сказал, что сам соприкасался с этим, когда в Пекинский университет, где учится младший сын президента Николай Лукашенко искали кандидатов.
— По стране искали пять человек. Ну я еще 20 присоединил. Он говорит, что очень сильные ребята. Они сами хотят, их не надо заставлять. Они знают, куда они попали. Конечно, мы во все вузы таких не найдем. Нам надо будет в этот центр отбирать, как зернышки, лучших, — заметил белорусский лидер.
Здесь же в числе перспективных востребованных направлений глава республики перечислил космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной. Лукашенко добавил, что отбираться будут именно лучшие, и что много их не надо. И рассказал, что порой один успешный человек может «целое направление, школу создать и потянуть за собой тысячи хороших специалистов».
— Пока прорабатываем. В ближайшее время соберемся еще раз, обмозгуем, подумаем. Тем более что мы построили этот центр, его надо просто сейчас загрузить, — заключил белорусский президент.
