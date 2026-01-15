Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия искренне привержена идеалам многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
