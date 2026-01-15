Ричмонд
Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин

Путин: Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия искренне привержена идеалам многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия искренне привержена идеалам многополярного мира», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.