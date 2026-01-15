Эксперт оценил возможности Украины восстановить электроснабжение

Оценку ситуации в сфере электроснабжения в регионах Украины эксперт сделал, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране из-за атак ВС РФ по энергетическим объектам.
По мнению собеседника «Ленты.ру», положение в энергосфере Украины принципиально не отличается от того, что было месяц назад. Он подчеркнул, что полноценный ремонт и восстановление объектов и сетей возможно только по окончанию военного конфликта.
«После удара можно вернуть электричество в значительной части города в течение суток. При этом часть города все равно останется без электричества», — добавил эксперт.
Митрахович отметил, что процесс ремонта на электро- и теплосетях в каждом районе проходит по-разному и полностью реанимировать всю систему нереально, поэтому используются графики отключения.
Эксперт акцентировал внимание на том, что устойчивость системы сокращается с каждым ударом, а время на ее восстановление увеличивается.
«Раньше, допустим, в этом регионе города можно было восстановить за сутки, а теперь, может быть, полутора суток», — пояснил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил о введении в стране режима ЧС в области энергетики. Он заверил, что сотрудники коммунальной и энергосферы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить населению подачу тепла и электричества.