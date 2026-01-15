Ричмонд
250 единиц техники вывели на заснеженные дороги Ростовской области

Донской минтранс: всю снегоуборочную технику вывели на дороги после ухудшения погоды.

Источник: Комсомольская правда

Всю дорожную технику вывели на расчистку снега в Ростовской области, сообщают 15 января в министерстве транспорта региона.

На областных дорогах задействовали 250 единиц техники.

— Работы идут полным ходом. Очищаются магистрали и примыкающие к ним проезжие части. Для полной уборки снега потребуется время, — отмечают в министерстве.

Водителей просят быть осторожными в непогоду, нужно пропускать специальную технику. При любых происшествиях следует звонить по номеру «112» или в диспетчерскую службу министерства транспорта Ростовской области.

Ранее водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах.

