250 единиц техники вывели на заснеженные дороги Ростовской области

Всю дорожную технику вывели на расчистку снега в Ростовской области, сообщают 15 января в министерстве транспорта региона.
На областных дорогах задействовали 250 единиц техники.
— Работы идут полным ходом. Очищаются магистрали и примыкающие к ним проезжие части. Для полной уборки снега потребуется время, — отмечают в министерстве.
Водителей просят быть осторожными в непогоду, нужно пропускать специальную технику. При любых происшествиях следует звонить по номеру «112» или в диспетчерскую службу министерства транспорта Ростовской области.
Ранее водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.