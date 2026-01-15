Международное право должно соблюдаться всем миром, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировому сообществу нужно настойчиво требовать соблюдения международного права, а также оказывать содействие новому, более справедливому многополярному миропорядку.
«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу, новому более справедливому многополярному миропорядку», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.