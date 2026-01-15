Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международное право должно соблюдаться всем миром, заявил Путин

Путин: нужно требовать соблюдения права всего членами мирового сообщества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировому сообществу нужно настойчиво требовать соблюдения международного права, а также оказывать содействие новому, более справедливому многополярному миропорядку.

«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу, новому более справедливому многополярному миропорядку», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.