Как выяснить свой номер телефона без интернета и при нулевом балансе: инструкция

Покупка новой SIM-карты, восстановление старого телефона или просто внезапный провал в памяти — забыть свой телефонный номер можно по разным причинам. Практически каждый человек сталкивался с подобной ситуацией. Способов узнать заветные цифры немало, и многие из них работают даже при нулевом балансе или отсутствии интернета. Что нужно сделать, чтобы быстро выяснить свой номер телефона, — в материале «Газеты.Ru».