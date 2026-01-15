Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин

«Восьмидесятилетие назад наши отцы, деды, прадеды, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения и зафиксировали их в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.