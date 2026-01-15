Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Предыдущие поколения в мире после Второй мировой войны смогли объединиться и договориться о принципах международного общения, отметил президент России Владимир Путин.
В четверг Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
«Восьмидесятилетие назад наши отцы, деды, прадеды, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения и зафиксировали их в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.