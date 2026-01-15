Ричмонд
Переправа в Семикаракорском районе закрыта на время ледохода

Паромное сообщение в Семикаракорском районе Ростовской области временно приостановлено из-за начала ледохода на местных водоемах.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава администрации района Леонид Серокуров в социальных сетях.

«Причиной временной приостановки работы переправы стало начало ледохода на местных водных участках», — написал чиновник. Он пообещал уведомить о возобновлении паромного сообщения через свои страницы в соцсетях.

По информации господина Серокурова, с 25 декабря в Ростовской области действует режим сопровождения судов ледоколами. Проводка судов во льдах представляет собой комплекс операций для обеспечения безопасного движения по замерзшим участкам акватории.

Ледоколы с усиленным корпусом и специальным оборудованием пробивают проход в покрытой льдом акватории для других судов. Они разрушают ледяной покров, организуют караваны судов, регулируют движение и оказывают помощь судам, попавшим во льды.

«Для ледокольных проводок в регионе задействуют шесть ледоколов: “Капитан Демидов”, “Капитан Мошкин”, “Капитан Чудинов”, “Капитан Крутов”, “Фанагория” и “Георгий Седов”, — говорится в сообщении.