75 иорданей оборудуют к празднику Крещения Господня в Иркутской области

Напомним, что в Иркутске единственным местом для крещенских купаний будет иордань на заливе Якоби. Сейчас там ведутся работы по обустройству ледового комплекса и организаторы ждут всех, кто желает помочь ежедневно. Иордань на Якоби откроется 19 января после крестного хода от храма Александра Невского, который в этом году запланирован на 11.00. После чина освящения воды начнутся купания. Окунуться можно будет до полуночи. Кстати, ранее метеорологи поделились прогнозом погоды.