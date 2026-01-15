75 иорданей оборудуют к празднику Крещения Господня в Иркутской области

В Иркутской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 иорданей: 40 — для купания и 35 — для забора воды. Однако, на эти цифры может повлиять ледовая обстановка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Около девятисот человек будут привлечены к обеспечению безопасности в местах проведения обрядов на водоемах, — говорят спасатели. — В местах массового купания на береговой линии планируется развернуть 42 пункта обогрева, а в ряде муниципалитетов — 20 пунктов питания.
Напомним, что в Иркутске единственным местом для крещенских купаний будет иордань на заливе Якоби. Сейчас там ведутся работы по обустройству ледового комплекса и организаторы ждут всех, кто желает помочь ежедневно. Иордань на Якоби откроется 19 января после крестного хода от храма Александра Невского, который в этом году запланирован на 11.00. После чина освящения воды начнутся купания. Окунуться можно будет до полуночи. Кстати, ранее метеорологи поделились прогнозом погоды.
Список остальных иорданей в регионе можно будет найти позже на сайте МЧС по Иркутской области. Информация также есть в местных администрациях.