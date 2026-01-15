Ричмонд
Из-за мощного снегопада в Ростове пробки достигли 9 баллов

В Ростове во время снегопада существенно снизилась видимость на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 января, дороги Ростова сковали пробки, вызванные мощным снегопадом. По данным сервиса «Яндекс Пробки», по состоянию на 17:00 они достигли 9 баллов.

Ситуацию на дорогах усугубляет серьезно снизившаяся видимость.

— Даже в тех местах, где пока еще нет пробок, машины движутся с заметным затруднением из-за снега на дороге — рассказал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону». — Многие уже начали откапывать машины, пока их не сильно занесло.

Большие пробки образовались на проспектах Михаила Нагибина, Ворошиловском, Соколова и Шолохова. Также движение оказалось парализовано на улицах Красноармейской, Максима Горького, Большой Садовой, Малиновского, Менжинского и Мечникова. На протяжении пяти километров растянулась пробка по улице Вавилова.

По данным синоптиков, снегопад прогнозируют до 3:00 16 января.

