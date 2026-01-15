Больше чем на 26%! За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и капусту

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 1 по 12 января огурцы подорожали на 26,37%. На этой неделе их средняя цена составила 259,25 рубля. Также жителям республики на 15,58% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 226,52 рублей) и на 10,33% за белокочанную капусту (31,15 рубля).
Однако на этой неделе на 2,19% подешевели пшено (45,34 рубля), на 1,86% — сахар-песок (58,81 рубля), на 1,56% — крупа гречневая-ядрица (57,35 рубля).
