Больше чем на 26%! За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и капусту

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 1 по 12 января огурцы подорожали на 26,37%. На этой неделе их средняя цена составила 259,25 рубля. Также жителям республики на 15,58% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 226,52 рублей) и на 10,33% за белокочанную капусту (31,15 рубля).