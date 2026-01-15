Ростовская область один из регионов с самыми дорогими и просторными кладовыми

В течение 2025 года число покупок небольших складских помещений в ипотеку сократилось почти на треть — на 28,3%, тогда как объем предложений к началу 2026-го увеличился на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой прирост объясняется продолжением роста ставок по ипотеке и общим увеличением цен на жилье. Вместе с тем стоимость самих кладовых выросла умеренно: с середины января 2025 года она увеличилась лишь на 5%.