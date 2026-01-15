Ростовская область один из регионов с самыми дорогими и просторными кладовыми

Ростовская область вошла в список регионов России с самой высокой стоимостью и площадью кладовых, предлагаемых к покупке. Рейтинг был составлен экспертами Домклик на основе данных объявлений о продаже кладовых.
Средняя стоимость объекта на Дону составила 353 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 378 тыс. рублей, на Ставрополье — 350 тыс. рублей. Это на 10−17% меньше среднего показателя по России.
Самые дорогие объекты традиционно находятся в Москве — 1,5 млн. рублей. В Московской области средняя цена составила 890 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 749 тыс. рублей. А самые дешевые предложения в Калининградской и Волгоградской областях (по 290 тыс. рублей).
При этом в южных регионах России чаще всего предлагаются кладовые небольшого размера: в Ростовской области средняя площадь составляет около 4,5 квадратных метров, в Краснодарском крае — примерно 4,2 метра, а в Ставропольском крае — около 4 метров. Однако наибольшими площадями отличаются Приморский край и Республика Татарстан, где размер складского пространства достигает порядка 6,2 квадратных метров.
Отметим, что современный рынок кладовых хранилищ отличается значительным разнообразием форматов: кладовые могут представлять собой изначально запланированные зоны в составе жилого комплекса либо преобразованные складские помещения промышленного назначения или переоборудованные подвалы старых многоквартирных зданий.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото из личного архива, предоставлено банком.
Как отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева в прошлом году наблюдается рост спроса на покупку квартир, домов, а также кладовых помещений за собственные средства: так, с апреля по сентябрь их число удвоилось. На юге России лидерами традиционно остаются три крупнейших региона: Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.
В течение 2025 года число покупок небольших складских помещений в ипотеку сократилось почти на треть — на 28,3%, тогда как объем предложений к началу 2026-го увеличился на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой прирост объясняется продолжением роста ставок по ипотеке и общим увеличением цен на жилье. Вместе с тем стоимость самих кладовых выросла умеренно: с середины января 2025 года она увеличилась лишь на 5%.