В ресторан, где Санду принимала Макрона в Кишиневе, нагрянули с обысками: Элитное заведение оказалось в эпицентре скандала

Следствие выяснило, что заведение в исторической зоне расширили на государственную землю.

Источник: Комсомольская правда

В День культуры сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) «посетили» чиновников с обысками. В центре скандала — незаконная стройка на пешеходной улице Е. Дога. Десять человек уже получили статус подозреваемых, включая главу Агентства по инспектированию памятников при Министерстве культуры.

Следствие выяснило, что заведение в исторической зоне расширили на государственную землю, наплевав на проект и запреты технадзора. Приёмку объекта провели вообще без разрешительных документов.

В соцсетях пишут, что по иронии судьбы, Эммануэль Макрон и Майя Санду в свое время посетили именно то заведение в центре столицы, куда сегодня нагрянули сотрудники НЦБК с обысками.

Как получилось, что элитное место, принимавшее высоких гостей, оказалось в центре уголовного дела о незаконном строительстве в исторической зоне города?

Интернет помнит все. Фото: соцсети.

