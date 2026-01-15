«Сибирский антициклон». Синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет

Стало известно, как долго в Беларуси продержится морозная погода, пишет БелТА.
В Белгидромете отметили, что в 2026-м ослепительная зимняя сказка пришла в Беларусь благодаря антициклону. И пояснили, что сильные морозы, пока из республики не уйдут, а значит в ближайшее время не потеплеет.
— Сибирский антициклон, задержится у нас как минимум в предстоящие шесть суток, — пояснили специалисты.
Еще синоптики сказали белорусам приготовиться к морозам на Крещение.
— Осадков ожидать не стоит, а вот к крещенским морозам нужно быть готовым, — предупредили в Белгидромете.
Сообщается, что ночью 19 января в Беларуси местами похолодает до −28 градусов и только в западных регионах будет около −16 — −17 градусов. Днем на Крещение по стране будет от −8 до −15 мороза. При этом в ближайшее время в Беларуси будут сохраняться аномально низкие температуры, на 8−18 градусов ниже средних многолетних значений. И по-прежнему в разрезе страны — значительные контрасты температур между теплым западом и холодным востоком. По ночам до конца недели будет от −10 до −25 — −28 мороза.
В начале следующей рабочей недели не ожидается и существенных осадков. Только в среду, 21 января, в Беларуси из-за малоактивного фронтального раздела может местами пойти кратковременный снег. А колебания температур в некоторых районах вызовут слабый туман и гололедно-изморозевые явления.
Ранее сообщили, что морозы до −28 градусов сохранятся в Беларуси 16 и 17 января.
И еще синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи 2026 года: «На 7−17 градусов ниже климатической нормы».
Еще ученые заявили о сильной вспышке класса М на Солнце: «Близка к пиковой вспышечной опасности».