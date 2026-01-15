«Сибирский антициклон». Синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет

Сообщается, что ночью 19 января в Беларуси местами похолодает до −28 градусов и только в западных регионах будет около −16 — −17 градусов. Днем на Крещение по стране будет от −8 до −15 мороза. При этом в ближайшее время в Беларуси будут сохраняться аномально низкие температуры, на 8−18 градусов ниже средних многолетних значений. И по-прежнему в разрезе страны — значительные контрасты температур между теплым западом и холодным востоком. По ночам до конца недели будет от −10 до −25 — −28 мороза.