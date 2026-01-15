Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Никому из числа представителей киевского режима, совершавших преступления против мира и безопасности человека, не удастся уйти от ответственности, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на торжественном мероприятии, посвященном 15-летию со Дня образования ведомства.
Бастрыкин рассказал, что с 2014 года российские следователи возбудили почти 9 тысяч уголовных дел в отношении 2,2 тысячи представителей киевского режима, в том числе военных, политиков и иностранных наемников.
«Мы все о них знаем: чем они командуют, что они совершают, кто их уполномочивает, какое должностное положение они занимают, какие приказы отдают. Подчеркну, что за совершение преступлений против мира и безопасности человека никому не удастся уйти от ответственности, как это не удалось и нацистским главарям на Нюрнбергском процессе. У этих преступлений нет срока давности», — сказал глава СК РФ.