Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин

«Мы все о них знаем: чем они командуют, что они совершают, кто их уполномочивает, какое должностное положение они занимают, какие приказы отдают. Подчеркну, что за совершение преступлений против мира и безопасности человека никому не удастся уйти от ответственности, как это не удалось и нацистским главарям на Нюрнбергском процессе. У этих преступлений нет срока давности», — сказал глава СК РФ.