Часть дороги на М-4 в Ростовской области снова открыта после ДТП

По всей видимости, речь идет об аварии, случившейся около полудня. Предварительно, 59-летний водитель «Джили Атлас» не справился с управлением, из-за этого машину занесло и произошло столкновение с попутным «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Водитель «Джили Атлас» погиб на месте.