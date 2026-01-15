Ричмонд
Часть дороги на М-4 в Ростовской области снова открыта после ДТП

Водителям сообщили о полном восстановлении проезда на участке М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снова открыт отрезок трассы М-4 «Дон», который ранее был частично перекрыт после ДТП. Об этом вечером 15 января сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— Движение осуществляется в штатном режиме, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сложности с проездом в южном направлении некоторое время сохранялись на участке автодороги между Шахтами и Новочеркасском.

По всей видимости, речь идет об аварии, случившейся около полудня. Предварительно, 59-летний водитель «Джили Атлас» не справился с управлением, из-за этого машину занесло и произошло столкновение с попутным «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Водитель «Джили Атлас» погиб на месте.

В ситуации уже разбираются следователи МВД.

Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.

