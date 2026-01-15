Часть дороги на М-4 в Ростовской области снова открыта после ДТП

В Ростовской области снова открыт отрезок трассы М-4 «Дон», который ранее был частично перекрыт после ДТП. Об этом вечером 15 января сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Движение осуществляется в штатном режиме, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, сложности с проездом в южном направлении некоторое время сохранялись на участке автодороги между Шахтами и Новочеркасском.
По всей видимости, речь идет об аварии, случившейся около полудня. Предварительно, 59-летний водитель «Джили Атлас» не справился с управлением, из-за этого машину занесло и произошло столкновение с попутным «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Водитель «Джили Атлас» погиб на месте.
В ситуации уже разбираются следователи МВД.
Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.
