Главные новости к вечеру 15 января 2026 года

Путин принял верительные грамоты у послов 34 стран
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов в Москве и сделал ряд заявлений. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб в посольстве в Москве
Речь идет о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.
Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
В Гренландию прибыли первые военные из Европы
На борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules прибыли военные из Дании и Франции. Примерно в то же время еще один датский вертолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова.
Экс-замглавы Минтруда Скляра нашли мертвым в Новой Москве
Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр был найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.