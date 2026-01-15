Ричмонд
Главные новости к вечеру 15 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 15 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин принял верительные грамоты у послов 34 стран

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов в Москве и сделал ряд заявлений. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб в посольстве в Москве

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.

Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Источник: Прокуратура Республики Коми

Предварительно, произошла детонация светошумовой гранаты. МЧС эвакуировало из здания около 200 человек. Девять человек было ранено, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Гренландию прибыли первые военные из Европы

Источник: Reuters

На борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules прибыли военные из Дании и Франции. Примерно в то же время еще один датский вертолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова.

Экс-замглавы Минтруда Скляра нашли мертвым в Новой Москве

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр был найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.