Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева

Участница ВОВ Афанасьева умерла на 100-м году жизни.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева скончалась на 100-м году жизни, сообщила администрация города.

«Администрация Великого Новгорода, дума Великого Новгорода, совет мэров Великого Новгорода, совет почетных граждан Великого Новгорода… выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким почетного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Юлии Прокофьевны Афанасьевой, которая ушла из жизни сегодня, 15 января 2026 года, на 100-м году жизни», — говорится в сообщении.

Афанасьева родилась 14 марта 1926 года в деревне Княжья Гора Батецкого района Новгородской области. В 1941 году подростком ушла в партизанский отряд. После войны работала сборщицей налогов в Батецком районе. Переехав в Новгород, трудилась на предприятии оборонного комплекса. Около 30 лет работала на заводе конденсаторов. За долголетний и добросовестный труд ей присвоено звание «Заслуженный ветеран завода» и «Ветеран труда». Награждена орденами «Трудовой славы III степени», «Отечественной войны II степени» и другими государственными наградами.