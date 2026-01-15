Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева

Афанасьева родилась 14 марта 1926 года в деревне Княжья Гора Батецкого района Новгородской области. В 1941 году подростком ушла в партизанский отряд. После войны работала сборщицей налогов в Батецком районе. Переехав в Новгород, трудилась на предприятии оборонного комплекса. Около 30 лет работала на заводе конденсаторов. За долголетний и добросовестный труд ей присвоено звание «Заслуженный ветеран завода» и «Ветеран труда». Награждена орденами «Трудовой славы III степени», «Отечественной войны II степени» и другими государственными наградами.