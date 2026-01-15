Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина

Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиными и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин, в свою очередь, пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.