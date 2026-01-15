Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Девятилетняя Виктория, которая предложила заменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина, призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина.
В четверг Виктория пришла в Кремль, где глава государства принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.
Во время мероприятия девочка приняла участие в съемках программы «Москва. Кремль. Путин», записывала стендапы, проводила видеосъемку, в том числе на очки с камерой. Она рассказала журналистам, что задавала вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также призналась, что хочет взять интервью у Путина.
«Я бы попросила поделиться секретом, как он все успевает, и запоминает такое большое количество информации», — сказала Виктория.
Девочка в будущем хочет стать журналистом, а свою профессиональную карьеру начала бы с освещения тем о природе, поскольку любит животных.
Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиными и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин, в свою очередь, пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.