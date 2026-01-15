Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка, предложившая заменить Зарубина, хотела бы взять интервью у Путина

Решившая заменить Зарубина девочка призналась, что хочет взять интервью у Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Девятилетняя Виктория, которая предложила заменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина, призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина.

В четверг Виктория пришла в Кремль, где глава государства принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.

Во время мероприятия девочка приняла участие в съемках программы «Москва. Кремль. Путин», записывала стендапы, проводила видеосъемку, в том числе на очки с камерой. Она рассказала журналистам, что задавала вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также призналась, что хочет взять интервью у Путина.

«Я бы попросила поделиться секретом, как он все успевает, и запоминает такое большое количество информации», — сказала Виктория.

Девочка в будущем хочет стать журналистом, а свою профессиональную карьеру начала бы с освещения тем о природе, поскольку любит животных.

Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиными и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин, в свою очередь, пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше