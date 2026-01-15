В Совфеде прокомментировали изменения в правила приема в вузы

Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила целевого приема, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В 2026 году абитуриенты смогут подать документы через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена.