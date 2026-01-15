Снегопад повредил более 50 редких растений в дендрарии Сочи

Новогодний шторм нанес серьезный урон коллекции сочинского дендрария. В результате ураганного ветра и обильного снегопада в парке были повреждены более 50 деревьев, кустарников и пальм, часть из них оказалась сломана или вырвана с корнем, у других пострадали кроны.
Наиболее ощутимой потерей стало падение сосны Жерарда — единственного взрослого экземпляра этого вида в хвойной коллекции дендрария. Дерево высотой около девяти метров представляло значительную научную ценность и имело шишки с семенами, что позволяло использовать его для дальнейшего размножения.
Сосна Жерарда относится к редким видам и в естественной среде произрастает в западных Гималаях на высотах от 1,8 до 3 тысяч метров. Она отличается гладкой пятнистой корой, которая отслаивается крупными фрагментами. Семена этого вида, известные как «чилгоза», употребляются в пищу в странах Южной Азии.
После обследования специалисты Сочинского национального парка приняли решение попытаться сохранить дерево, поскольку его корневая система пострадала незначительно. Для снижения нагрузки крону сформировали, после чего сосну с помощью техники подняли и зафиксировали. Сейчас состояние растения удалось стабилизировать.