Снегопад повредил более 50 редких растений в дендрарии Сочи

Сосна Жерарда относится к редким видам и в естественной среде произрастает в западных Гималаях на высотах от 1,8 до 3 тысяч метров. Она отличается гладкой пятнистой корой, которая отслаивается крупными фрагментами. Семена этого вида, известные как «чилгоза», употребляются в пищу в странах Южной Азии.