Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад повредил более 50 редких растений в дендрарии Сочи

В сочинском дендрарии спасают сосну Жерарда после новогоднего шторма.

Сейчас в Ричмонде: +3° 7 м/с 30% 748 мм рт. ст. +5°
Источник: пресс-службы Сочинского национального парка

Новогодний шторм нанес серьезный урон коллекции сочинского дендрария. В результате ураганного ветра и обильного снегопада в парке были повреждены более 50 деревьев, кустарников и пальм, часть из них оказалась сломана или вырвана с корнем, у других пострадали кроны.

Наиболее ощутимой потерей стало падение сосны Жерарда — единственного взрослого экземпляра этого вида в хвойной коллекции дендрария. Дерево высотой около девяти метров представляло значительную научную ценность и имело шишки с семенами, что позволяло использовать его для дальнейшего размножения.

Сосна Жерарда относится к редким видам и в естественной среде произрастает в западных Гималаях на высотах от 1,8 до 3 тысяч метров. Она отличается гладкой пятнистой корой, которая отслаивается крупными фрагментами. Семена этого вида, известные как «чилгоза», употребляются в пищу в странах Южной Азии.

После обследования специалисты Сочинского национального парка приняли решение попытаться сохранить дерево, поскольку его корневая система пострадала незначительно. Для снижения нагрузки крону сформировали, после чего сосну с помощью техники подняли и зафиксировали. Сейчас состояние растения удалось стабилизировать.