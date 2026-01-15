Нового пресс-секретаря губернатора назначили в правительстве Ростовской области

Елена Борисова возглавила пресс-службу губернатора Ростовской области. Соответствующая информация указана на сайте донского правительства.
О новом кадровом назначении стало известно сегодня, 15 января. Дополнительные детали на портале правительства не приводятся.
Напомним, ранее в должности пресс-секретаря главы региона находилась Ирина Четвертакова. Специалист руководила пресс-службой в период работы прежнего губернатора Василия Голубева и после назначения нового главы региона — Юрия Слюсаря.
