Нового пресс-секретаря губернатора назначили в правительстве Ростовской области

Елену Борисову назначили на пост пресс-секретаря губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Елена Борисова возглавила пресс-службу губернатора Ростовской области. Соответствующая информация указана на сайте донского правительства.

О новом кадровом назначении стало известно сегодня, 15 января. Дополнительные детали на портале правительства не приводятся.

Напомним, ранее в должности пресс-секретаря главы региона находилась Ирина Четвертакова. Специалист руководила пресс-службой в период работы прежнего губернатора Василия Голубева и после назначения нового главы региона — Юрия Слюсаря.

