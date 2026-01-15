Шесть соискателей на одну вакансию: как изменился рынок труда в Татарстане

Минимальная безработица, нехватка квалифицированных кадров и популярность подработки и удаленной работы — это то, что отличало рынок труда в республике в прошлом году. О том, какие профессии будут востребованы в 2026 году и будут ли расти зарплаты, пишет ИА «Татар-информ».
Шесть соискателей на одну вакансию.
Рынок труда Татарстана в 2025 году заметно трансформировался. Вместо высокой безработицы регион столкнулся с устойчивой нехваткой работников и изменением структуры занятости. По данным Центра занятости населения РТ (ЦЗН РТ), уровень зарегистрированной безработицы в республике снизился до 0,16%.
В пресс-службе ЦЗН РТ отмечают, что для текущего этапа характерны меньшее число вакансий и замедление роста заработных плат. При этом активность соискателей продолжает увеличиваться с 2024 года. Это отразилось на уровне конкуренции: если год назад на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, то в 2025 году — уже 6,2. Поиск работы и подбор персонала все чаще происходят через онлайн-платформы, включая сервис «Работа в России».
Новые форматы занятости: дистанционка, гибкий график и аутсорсинг.
Трендом стали новые формы занятости, ставшие популярными — дистанционная работа, гибкий график, аутсорсинг, платформенная занятость и автоматизация рутинных процессов. Эти форматы способствуют вовлечению в рынок труда новых категорий граждан, включая женщин с детьми, студентов и пенсионеров.
Рост занятости также наблюдается в социальной сфере. За счет господдержки увеличилось количество рабочих мест в медицине, образовании и социальном обслуживании, в том числе для участников СВО, молодежи и людей с инвалидностью.
В 2025 году служба занятости Татарстана была модернизирована. Из регистраторов безработицы центры занятости превратились в кадровые центры «Работа России», ориентированные на обучение и карьерное консультирование.
Нехватка квалификации — главная причина отказов в трудоустройстве.
Эксперты hh.ru выделяют сохранение дефицита кадров в сферах массового найма — прежде всего в розничной торговле, медицине и фармацевтике. Директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова отмечает, что ситуацию усложняет то, что у соискателей не хватает необходимых навыков, из-за чего работодатели сталкиваются с трудностями подбора даже при наличии кандидатов.
По ее словам, именно нехватка квалификации стала основной причиной отказов в трудоустройстве в 2025 году, что сформировало устойчивый спрос на развитие навыков. Одновременно работодатели стали более избирательны, фокусируясь на оптимизации ресурсов и удержании персонала.
Стабильным остается спрос на подработку. По данным опросов, почти половина соискателей в республике рассматривают возможность дополнительной занятости, а доля вакансий с подработкой выросла до 8%.
Что отличает работодателей и соискателей?
В Татарстане работодатели активно интересуются государственными мерами поддержки, включая субсидирование найма и программы переобучения.
Отдельный акцент делается на работе с молодежью. По оценке специалистов, компании, которые начинают взаимодействие с будущими кадрами еще на школьном этапе, получают стратегическое преимущество на горизонте нескольких лет.
Соискатели, в свою очередь, стали более требовательными. В пресс-службе ЦЗН РТ отмечают, что для них важны не только зарплаты, но и стабильность работодателя, перспективы роста и комфортная рабочая среда.
Соискатели мониторят рынок до увольнения.
По данным hh.ru, большинство соискателей, активно обновляющих резюме, уже трудоустроены. Альбина Султанова поясняет, что они используют рынок скорее как инструмент мониторинга и сравнения условий, а не для немедленной смены работы.
Активность соискателей в 2025 году росла в среднем на 38% в месяц по сравнению с прошлым годом. При этом 72% жителей Татарстана готовы рассмотреть переход в другую компанию при предложении зарплаты существенно выше рыночной.
Эксперты отмечают рост краткосрочной занятости среди молодежи: молодые специалисты в среднем меняют место работы до трех раз в год, что усиливает нагрузку на работодателей.
Где дефицит кадров наиболее острый.
По данным ЦЗН РТ, наиболее выраженный кадровый дефицит сохраняется в промышленности, строительстве, транспорте и социальной сфере. Востребованы как инженерно-технические работники, так и квалифицированные рабочие специальности.
Наибольший спрос приходится на монтажников, сварщиков, водителей, фрезеровщиков, поваров и швей. Одновременно высокой остается конкуренция в консалтинге, юриспруденции, бухгалтерии и административных профессиях.
По данным hh.ru, наибольшая доля вакансий в 2025 году пришлась на рабочий персонал, продажи, производство, строительство и логистику.
Зарплаты растут, но темпы замедляются.
Аналитики hh.ru подсчитали, что медианная предлагаемая зарплата в Татарстане с начала года выросла на 14,5% и достигла 80,2 тыс. рублей. Наибольший рост зафиксирован в сферах финансов, строительства, а также среди рабочего персонала и на производстве.
В ЦЗН РТ отмечают, что средняя зарплата за январь-август 2025 года составила 84,8 тыс. рублей, увеличившись примерно на 9%. При этом рост в ряде сфер оказался минимальным, включая розничную торговлю и консалтинг.
SuperJob.ru фиксирует опережающий рост зарплат у инженерных кадров в промышленности и строительстве — свыше 12% за год.
Прогноз-2026: рынок останется соискательским.
Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году дефицит рабочей силы сохранится. Альбина Султанова считает, что работодатели будут делать упор на повышении эффективности, удержании персонала. Основной спрос, по ее прогнозу, сохранится в сегментах рабочего персонала, продаж и производства.
В SuperJob.ru считают, что промышленность, связанная с госзаказом и импортозамещением, будет чувствовать себя наиболее устойчиво. IT-сфера продолжит развиваться, но конкуренция среди junior-специалистов усилится. Ритейл и логистика будут активнее использовать гибкие формы занятости и автоматизацию.
В условиях минимальной безработицы работодателям, по оценке экспертов, придется и дальше повышать зарплатные предложения и пересматривать системы компенсаций, поскольку кадровый голод сохраняется.