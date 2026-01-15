Шесть соискателей на одну вакансию: как изменился рынок труда в Татарстане

В пресс-службе ЦЗН РТ отмечают, что для текущего этапа характерны меньшее число вакансий и замедление роста заработных плат. При этом активность соискателей продолжает увеличиваться с 2024 года. Это отразилось на уровне конкуренции: если год назад на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, то в 2025 году — уже 6,2. Поиск работы и подбор персонала все чаще происходят через онлайн-платформы, включая сервис «Работа в России».