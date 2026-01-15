Ричмонд
В Омске в коттеджном поселке «Зеленая долина» тушат серьезный пожар

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В коттеджном поселке под Омском загорелся частный ангар. Возгорание охватило более 300 квадратных метров. Пожарные работают на месте ЧП. По предварительным данным МЧС пострадавших нет.

«На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Площадь возгорания более 300 квадратных метров. Сотрудники работают», — сообщили корреспонденту «КП Омск» в МЧС.

Спасатели продолжают локализовывать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

