В Омске в коттеджном поселке «Зеленая долина» тушат серьезный пожар

В коттеджном поселке под Омском загорелся частный ангар. Возгорание охватило более 300 квадратных метров. Пожарные работают на месте ЧП. По предварительным данным МЧС пострадавших нет.
«На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Площадь возгорания более 300 квадратных метров. Сотрудники работают», — сообщили корреспонденту «КП Омск» в МЧС.
Спасатели продолжают локализовывать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
