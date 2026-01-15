79 дней назад мужчина отправился в Уфу и пропал: волонтеры попросили о помощи

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил о поисках 53-летнего Батыра Хамидуллина. Мужчина пропал 79 дней назад (28 октября) по пути из деревни Верхний Муйнак (Зианчуринский район Башкирии) в Уфу. С тех пор его местонахождение и судьба остаются неизвестными.
Приметы разыскиваемого: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, неизвестно.
Поисковики просят всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении мужчины или видел его в указанный период, немедленно сообщить на горячую линию отряда 8 (800) 700−54−52 или по номеру экстренных служб 112. Волонтеры также обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.
