В Ростовской области ожидаются морозы до −26, объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за зимней непогоды объявили в Ростовской области. Холод, ветер, метель и гололедица сохранятся в регионе с 16 по 19 января. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупреждают в управлении МЧС.
На погоду влияет заток холодного воздуха с северных широт.
16−17 января на Дону продолжатся снегопады, особенно сильными они должны быть на юге. Северо-восточный ветер будет подниматься до 15−18 м/с. Ночью ожидается от −7 до −12, при прояснениях до −17, на севере — до −21. Отдельно отмечается, что в темное время суток 17 января в северо-восточных районах столбики термометров опустятся до −24 градусов. Днем 16 и 17 января прогнозируют от −7 до −12, по югу до −2.
18−19 января интенсивность осадков должна снизиться, но порывы северо-восточного и восточного ветра все еще будут достигать 15−18 м/с. Продолжит понижаться температура воздуха: в темное время суток по северной половине региона — до −14 и −19, при прояснениях до −26. На юге обещают от −8 до −13 градусов. В светлое время суток средняя температура установится в пределах от −11 до −16, на юге области будет от −5 до −10 градусов.
Добавим, 16−19 января также ожидается ветровой сгон в устье реки Дон. На участке Аксай — Азов уровень воды окажется ниже неблагоприятных отметок. Начнется ледостав, местами неполный, в Таганрогском заливе возможно медленное обледенение судов. Появление шуги на воде затруднит работу водозаборных сооружений.
Жителей Дона просят быть очень осторожными в такую погоду. Во время ветра и снега нужно держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов, витрин и любых легких конструкций. При происшествиях следует звонить по номерам «112», а также «01» (со стационарного телефона) или «101» (с мобильного телефона). Кроме того, работает доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.
