В Ростовской области ожидаются морозы до −26, объявлено штормовое предупреждение

18−19 января интенсивность осадков должна снизиться, но порывы северо-восточного и восточного ветра все еще будут достигать 15−18 м/с. Продолжит понижаться температура воздуха: в темное время суток по северной половине региона — до −14 и −19, при прояснениях до −26. На юге обещают от −8 до −13 градусов. В светлое время суток средняя температура установится в пределах от −11 до −16, на юге области будет от −5 до −10 градусов.