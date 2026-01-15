В Башкирии донорам увеличили денежные выплаты. Но не всем

С 1 января жители Башкирии, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», будут получать ежегодную денежную выплату в повышенном размере. Сумма вырастет на 4% и составит 19 497 рублей 68 копеек, сообщает Республиканская станция переливания крови.
Выплата не облагается налогом и производится единоразово в течение года, не позднее 1 апреля. Донорам, которые уже получали эту выплату ранее, подавать новое заявление не требуется — перерасчет и начисление будут произведены органами социальной защиты автоматически.
Обратиться с заявлением необходимо только новым обладателям звания, которые получили нагрудный знак в 2025 или 2026 году и еще не оформляли выплату. Это можно сделать через отделения МФЦ или портал «Госуслуги».
Станция переливания крови напоминает, что звание «Почетный донор России» присваивается исключительно за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов. Для этого необходимо выполнить одно из условий: сдать цельную кровь или ее компоненты 40 и более раз; сдать кровь 25 и более раз и дополнительно плазму так, чтобы общее число донаций составило 40; сдать кровь менее 25 раз и плазму, чтобы общее число было 60; либо сдать плазму крови 60 и более раз.
