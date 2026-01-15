В Башкирии донорам увеличили денежные выплаты. Но не всем

Станция переливания крови напоминает, что звание «Почетный донор России» присваивается исключительно за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов. Для этого необходимо выполнить одно из условий: сдать цельную кровь или ее компоненты 40 и более раз; сдать кровь 25 и более раз и дополнительно плазму так, чтобы общее число донаций составило 40; сдать кровь менее 25 раз и плазму, чтобы общее число было 60; либо сдать плазму крови 60 и более раз.