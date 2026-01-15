Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели

«Указанные купели, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам, не будут использованы при проведении праздничных крещенских мероприятий в 2026 году. Также одна купель в СЗАО по адресу: Карамышевская набережная, дом 13−15 исключена из перечня префектурой СЗАО города Москвы в связи с проведением в непосредственной близости работ по благоустройству территории», — уточняется в сообщении.