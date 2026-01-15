Превышение ПДК в 3,6 раза: в воздухе Уфы обнаружили опасное вещество

Согласно данным, в 19:00 вечера на станции контроля, расположенной по адресу Ульяновых, 57, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации изопропилбензола в 3,6 раза. По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений норм не наблюдалось. Общий уровень загрязнения воздуха в этот день специалисты оценили как повышенный.