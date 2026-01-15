Превышение ПДК в 3,6 раза: в воздухе Уфы обнаружили опасное вещество

Специалисты Башгидрометцентра опубликовали данные о качестве атмосферного воздуха в Уфе за 14 января. Мониторинг выявил значительное превышение концентрации опасного химического вещества.
Согласно данным, в 19:00 вечера на станции контроля, расположенной по адресу Ульяновых, 57, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации изопропилбензола в 3,6 раза. По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений норм не наблюдалось. Общий уровень загрязнения воздуха в этот день специалисты оценили как повышенный.
По словам специалистов, высокие концентрации изопропилбензола в воздухе могут вызывать раздражение дыхательных путей, головную боль, головокружение и сонливость. Длительное воздействие оказывает отрицательное влияние на центральную нервную систему, печень, почки, селезенку и кроветворную систему. При продолжительном контакте и высоких дозах вещество может обладать канцерогенным действием.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.