Все назначения Лукашенко в рамках кадрового дня 15 января названы в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 января согласован ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала о том, что белорусский лидер провел кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.
В частности, экс-посол Беларуси в России Александр Рогожник был назначен председателем Витебского облисполкома. При этом глава Беларуси сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении.
Также белорусский президент назначил замглаву КГК Андрея Лобовича новым министром труда и соцзащиты. Еще глава Беларуси решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.
В этот же день были назначены на новые должности: Татьяна Харлап, возглавившая администрацию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», и Алла Биленко, ставшая заместителем главы Национального статистического комитета. Еще белорусский президент дал согласие на назначение: Игоря Клишо замглавой Могоблисполкома по вопросам строительства и ЖКХ, Натальи Осмоловской главой Костюковичского райисполкома, Максима Потапенко главой Славгородского райисполкома, а Сергея Дорожкина председателем Чаусского райисполкома.
Кроме того, в Беларуси сменился директор Национальное агентство по туризму, во главе которого теперь назначен Кирилл Машарский. В Брестский государственный технический университет ректором назначили Андрея Парфиевича, а в Гомельский государственный медуниверситет — Ирину Назаренко.
Также согласованы два назначения в Минсельхозпроде: первым замглавы стал Виталий Кулак, а заместителем министра — Игорь Дорофейчик.
Также Александр Ковалев получил назначение на должность генерального консула Беларуси в Уфе.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.
Также мы писали, что лидер республики хочет собрать самых толковых технарей Беларуси в спеццентре.
Здесь еще глава Администрации президента Крутой высказался о новом после Беларуси в России.