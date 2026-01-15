Все назначения Лукашенко в рамках кадрового дня 15 января названы в Беларуси

В этот же день были назначены на новые должности: Татьяна Харлап, возглавившая администрацию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», и Алла Биленко, ставшая заместителем главы Национального статистического комитета. Еще белорусский президент дал согласие на назначение: Игоря Клишо замглавой Могоблисполкома по вопросам строительства и ЖКХ, Натальи Осмоловской главой Костюковичского райисполкома, Максима Потапенко главой Славгородского райисполкома, а Сергея Дорожкина председателем Чаусского райисполкома.