Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии рассказали, когда ещё две парковки в Калининграде станут платными

Пока деньги с водителей не берут как по выходным, так и по будням.

Ещё две парковки в Калининграде станут платными с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в четверг, 15 января.

«Муниципальные парковки за Театром эстрады и около “Калининградгражданпроекта” в платном режиме заработают с февраля. Пока плата за пользование на них не взимается (и по будням тоже)», — говорится в сообщении.

В Калининграде неубранный снег породил новую проблему: водители стали парковаться на тротуарах, утверждая, что не видели границ дороги. Чем это грозит, «Клопс» рассказал юрист общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.