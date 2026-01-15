Переправу в Семикаракорском районе Ростовской области закрыли на время ледохода

В Семикаракорском районе Ростовской области на время ледохода закрыли паромную переправу. Об этом сообщил глава районной администрации Леонид Серокуров.
— В связи с прохождением ледохода работа паромной переправы приостановлена, — написал в соцсетях Леонид Серокуров.
Об изменении ситуации должны оповестить отдельно.
Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение после резкого ухудшения погоды. С 16 по 19 января в регионе ожидаются снегопады, сильный ветер, гололедица и морозы до −26 градусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.