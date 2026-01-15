Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переправу в Семикаракорском районе Ростовской области закрыли на время ледохода

Опасность из-за ледохода: в Семикаракорском районе Дона закрыли паромную переправу.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области на время ледохода закрыли паромную переправу. Об этом сообщил глава районной администрации Леонид Серокуров.

— В связи с прохождением ледохода работа паромной переправы приостановлена, — написал в соцсетях Леонид Серокуров.

Об изменении ситуации должны оповестить отдельно.

Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение после резкого ухудшения погоды. С 16 по 19 января в регионе ожидаются снегопады, сильный ветер, гололедица и морозы до −26 градусов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.