Россиянам рассказали, можно ли не выходить на работу по уважительной причине

Российским работникам объяснили, в каких случаях можно не выйти на работу по уважительной причине. Решение о том, является ли причина отсутствия уважительной, всегда остаётся за работодателем, который может либо принять объяснения, либо засчитать прогул. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта по трудовому праву Ольга Петрова.
Специалист пояснила, что Трудовой кодекс не содержит конкретного перечня уважительных причин. Она отметила, что работодатель сам оценивает обстоятельства пропуска, решая, считать ли это отсутствием без последствий или прогулом.
Например, если сотрудник не явился из-за стихийного бедствия или отмены транспорта, начальство может попросить подтверждающие документы. Петрова добавила, что при отсутствии официальных объявлений вопрос решается исключительно на доверии к словам работника.
Юрист Дмитрий Кофанов также отметил, что серьёзные погодные условия, такие как сильный снегопад, не могут быть основанием для наказания за опоздание. Он подчеркнул, что если задержка вызвана непредвиденными обстоятельствами, лишать сотрудника премии незаконно.