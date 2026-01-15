Россиянам рассказали, можно ли не выходить на работу по уважительной причине

Российским работникам объяснили, в каких случаях можно не выйти на работу по уважительной причине. Решение о том, является ли причина отсутствия уважительной, всегда остаётся за работодателем, который может либо принять объяснения, либо засчитать прогул. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта по трудовому праву Ольга Петрова.