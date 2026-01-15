Ричмонд
Следствие установило организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского

Исполнитель покушения на Прилепина выдал следствию организатора преступлений.

Источник: Комсомольская правда

Следствие установило организатора покушения на писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом говорится в судебных материалах Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления.

Согласно материалам, исполнитель покушения на писателя Александр Пермяков* (внесен в список экстремистов и террористов) выдал следственным органам организатора преступления. Дело против него выделено в отдельное производство.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», — говорится в документах.

Отмечалось, что организатор покушения на Прилепина также выступил и инициатором убийства известного военкора Татарского.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2024 года военный суд приговорил одного из фигурантов дела о покушении на Захара Прилепина 29-летнего гражданина Украины Пермякова* к пожизненному заключению.

Напомним, в мае 2023 года было совершено покушение на Прилепина. В результате подрыва автомобиля, в котором находился писатель, погиб его водитель. Прилепин получил ранения.

В апреле 2023 года был совершен теракт на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. От взрыва бомбы в кафе погиб военкор Владлен Татарский, более 50 человек получили тяжелые травмы.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

