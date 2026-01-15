Покушение на Прилепина и убийство Татарского организовал один человек

Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Захара Прилепина были организованы одним и тем же лицом, связанным со Службой безопасности Украины. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову, передает ТАСС.
В документе указано, что в результате содействия Пермякова следствию был установлен организатор преступлений, в отношении которого возбуждено уголовное дело и материалы выделены в отдельное производство. Также отмечается, что благодаря сотрудничеству со следствием удалось выяснить, что денежные средства Пермякову переводило то же лицо, которое ранее перечисляло деньги Дарье Треповой, осужденной за совершение террористического акта.
Ранее из материалов дела Треповой, которая осуждена за убийство Татарского, следовало, что организатор этого преступления является агентом СБУ.