Покушение на Прилепина и убийство Татарского организовал один человек

В документе указано, что в результате содействия Пермякова следствию был установлен организатор преступлений, в отношении которого возбуждено уголовное дело и материалы выделены в отдельное производство. Также отмечается, что благодаря сотрудничеству со следствием удалось выяснить, что денежные средства Пермякову переводило то же лицо, которое ранее перечисляло деньги Дарье Треповой, осужденной за совершение террористического акта.