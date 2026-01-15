Какой вид молока усваивается лучше: диетолог дала ответ

Диетолог Наталья Мизинова объяснила, какой вид молока усваивается лучше. По ее мнению, козье молоко организм воспринимает эффективнее, чем коровье. Это связано с различиями в белковом составе, рассказала специалист в беседе с NEWS.ru.
Врач отметила, что при селекции коров голштинской породы упор делался на увеличение удоев, а не на качество молока. Белки в таком молоке могут способствовать воспалению в кишечнике.
В отличие от коровьего, в козьем молоке нет подобного разделения типов белка. Мизинова добавила, что цельное козье молоко могут пить даже те, у кого не хватает фермента лактазы.
Диетолог подчеркнула, что на рынке около 90% молока производится именно голштинскими коровами. Молоко других пород занимает небольшую долю и не обладает выдающимися свойствами.
