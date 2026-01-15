Российские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили 50-летнему мужчине опухоль весом более 60 килограммов. Липосаркома росла на протяжении 20 лет и находится вне органов, поэтому ее затруднительно обнаружить — на начальных этапах развития она маскируется под обычную жировую прослойку. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Из-за высокого риска массивной кровопотери и тромбоэмболии врачи подготовили систему реинфузии для возврата собственной крови, которая теряется во время операции. Поскольку мужчина из-за опухоли не мог долго лежать на спине, специалистам пришлось заранее проработать процесс его укладки на операционный стол, продумать интубацию для искусственной вентиляции легких и учесть другие нюансы.
— Благодаря профессионализму и слаженности работы операционной бригады из восьми человек спустя семь часов 40 минут гигантскую липосаркому удалили в полном объеме. Ради академического интереса медики попробовали взвесить новообразование, однако шкала весов ограничена 60 килограммами, а вес опухоли превышал этот параметр, — передает Telegram-канал ведомства.
5 января в московской клинике врачи удалили подростку гигантскую кисту, размеры которой были сравнимы с объемом живота. Новообразование объемом семь литров занимало почти всю брюшную полость. После успешной операции пациентка потеряла примерно 10 килограммов веса.