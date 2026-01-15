Проблема с отоплением в школе: юрист рассказал, как действовать родителям

Если в школе температура в классах опускается ниже нормы, ученики должны перейти на дистанционное обучение, рассказал юрист Михаил Пирогов. Он пояснил, что проведение уроков при низкой температуре запрещено санитарными правилами. Об этом пишет NEWS.ru.
«В учебных помещениях температура воздуха должна составлять от 18 до 24 градусов. Если температура ниже, проводить уроки запрещено. Родители имеют полное право требовать официального замера температуры в классах. По поводу перевода на удаленку — это не просто возможность, а обязанность руководства школы», — подчеркнул эксперт.
По словам Пирогова, родители имеют право требовать замера температуры в классах и настаивать на временном изменении формата обучения. Директор обязан издать приказ о переходе на дистанционку или о приостановке занятий, если создать нормативные условия невозможно.
Юрист добавил, что любые предложения администрации «скинуться на отопление» незаконны. Финансирование ремонта и содержания системы теплоснабжения лежит на властях, а при нарушениях родители могут направлять коллективную претензию директору, обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.
