Проблема с отоплением в школе: юрист рассказал, как действовать родителям

«В учебных помещениях температура воздуха должна составлять от 18 до 24 градусов. Если температура ниже, проводить уроки запрещено. Родители имеют полное право требовать официального замера температуры в классах. По поводу перевода на удаленку — это не просто возможность, а обязанность руководства школы», — подчеркнул эксперт.